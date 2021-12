Ancora problemi con i cartelloni pubblicitari istallati lungo via Orto dei Limoni, all'angolo con via Milo. A crollare questa volta è stata un'insegna nei pressi della fontanella dell'acqua. Un sostegno, ammalorato da tempo e lasciato senza manutenzione, è franato sul marciapiedi. Secondo quanto raccontato da un lettore a MeridioNews, non ci sarebbero stati feriti e danni alle automobili.

A fine ottobre episodio simile dall'altro lato della strada con un tabellone mono-facciale che si era pericolosamente inclinato a causa del forte vento. L'arteria dopo l'intervento dei vigili urbani era rimasta chiusa per diverse ore. Il cartellone era stato poi sistemato da alcuni operai della ditta privata proprietaria dell'impianto. Anche in quel caso non si sono registrati danni.