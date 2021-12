Una sconfitta amara e l’opportunità sprecata di archiviare con un risultato positivo la penalizzazione in classifica di due punti subìta in settimana. Trasferta deludente a Latina per il Catania, battuto 1-0 dai padroni di casa al termine di un match giocato in modo certo non impeccabile. Poche fiammate per i rossazzurri, protagonisti di un buon avvio sia nel primo che nel secondo tempo, ma comunque troppo lontani da quella squadra apprezzata fino a una settimana fa contro il Potenza. Decisivo il goal realizzato al 28’ da Sanè , bravo ad approfittare della libertà concessagli al limite dell’area dalla difesa etnea e protagonista di un tiro imparabile per Stancampiano.

Fa notizia il digiuno di reti di Luca Moro, a segno consecutivamente nelle nove partite disputate in precedenza, ma ovviamente incolpevole per aver preso un turno di riposo dal goal. Per il Catania non è certamente il miglior biglietto da visita in vista del derby di domenica prossima contro il Palermo, soprattutto per la nuova settimana difficile che l’ambiente si appresta a vivere per le costanti evoluzioni societarie. A Sigi toccherà innanzitutto racimolare poco più di 300mila euro per il pagamento degli stipendi dei tesserati, da onorare entro il 16 dicembre.

Solo una tappa intermedia, seppur fondamentale, per la proprietà del club etneo, sempre impegnata a dialogare con la holding inglese interessata al Calcio Catania, che però in questa fase pare solo propensa a sponsorizzare la società rossazzurra, in attesa di valutare una possibile trattativa per l’eventuale passaggio di proprietà. Un’ipotesi che andrà confermata dei fatti, soprattutto alla luce della decisione che il tribunale di Catania sarà chiamato a prendere tra 16 giorni sull’istanza di fallimento del club etneo, depositata un mese fa dalla Procura della Repubblica.