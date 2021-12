«Durante questo fine settimana a bbiamo raddoppiato il numero di prime dosi inoculate e triplicato le terze dosi. È stata una risposta importante». Il commissario per l'emergenza Covid dell'Azienda provinciale etnea esprime soddisfazione nei confronti dei dati rilevati dalla stessa Asp che illustrano come a Catania e provincia il numero di immunizzazioni sia salito in maniera importante , tanto da raggiungere quasi l'80 per cento della popolazione.

«Durante questo fine settimana abbiamo raddoppiato il numero di prime dosi inoculate e triplicato le terze dosi. È stata una risposta importante». Il commissario per l'emergenza Covid dell'Azienda provinciale etnea esprime soddisfazione nei confronti dei dati rilevati dalla stessa Asp che illustrano come a Catania e provincia il numero di immunizzazioni sia salito in maniera importante, tanto da raggiungere quasi l'80 per cento della popolazione.

«Speriamo di continuare così e ci auguriamo che quello zoccolo duro di persone ancora non vaccinate si riduca sempre di più - afferma Liberti - In modo da prepararci a trascorrere serenamente le festività con i nostri cari, senza assembrarci e con il dovuto distanziamento - conclude il commissario - In provincia di Catania siamo a un passo dall'80 per cento di immunizzazioni e contiamo di arrivare al 90 per cento entro poche settimane».