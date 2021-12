Un 21enne è stato arrestato la notte scorsa in piazza Carlo Alberto a Catania. Il giovane è stato fermato a bordo di un'automobile su cui si trovava anche un'altra persona della stessa età. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una ventina di dosi di marijuana . Nelle tasche il giovane aveva anche 1100 euro in contanti . La somma è ritenuta provento dello spaccio.

A quel punto i carabinieri hanno deciso di perquisire anche le abitazioni dei due giovani. Il passeggero è risultato alloggiare in un bed and breakfast, dove sono state trovate altre dieci bustine di hashish e 115 euro. Il 21enne è stato posto ai domiciliari in attesa di ulteriori decisioni da parte dell'autorità giudiziaria.