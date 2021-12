Sospesi ricoveri e visite ordinarie al reparto Gastroenterologia all'ospedale di Acireale. Questo è quanto comunicato dagli uffici del nosocomio Santa Marta e Santa Venera dopo che due pazienti e un operatore sono risultati positivi al Covid-19.

L'Azienda sanitaria provinciale etnea ha quindi deciso di sospendere le visite e i ricoveri ordinari per dieci giorni, in modo tale da procedere al tracciamento per individuare eventuali positivi e sanificare i locali. Il reparto resterà comunque operativo per i ricoveri in urgenza.