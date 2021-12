Una grande quantità di luci natalizie è stata sequestrata dalla guardia di finanza di Catania in un deposito di Misterbianco . La merce proveniente da paese extra Ue è stata ritenuta non sicura. Al fabbricante, che opera nel comune etneo, i militari hanno elevato sanzioni per 60mila euro .

Una grande quantità di luci natalizie è stata sequestrata dalla guardia di finanza di Catania in un deposito di Misterbianco. La merce proveniente da paese extra Ue è stata ritenuta non sicura. Al fabbricante, che opera nel comune etneo, i militari hanno elevato sanzioni per 60mila euro.

Il rischio per la salute è legata alla possibilità che le luci, una volta entrate in funzione, avrebbero potuto innescare un incendio. In totale sono circa tre milioni le luci sequestrate.