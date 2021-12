Momenti di paura questa mattina, poco prima delle 6.30, a Santa Maria di Licodia lungo la strada provinciale 4/II per gli occupanti di un furgone che ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. Non è ancora chiaro se il mezzo ha iniziato a prendere fuoco mentre era in marcia oppure mentre era fermo in una piazzola di sosta di una stazione di servizio della strada che collega Santa Maria di Licodia con Belpasso, a poche centinaia di metri dallo svincolo per la statale 284.