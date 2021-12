Ingerisce veleno per topi per poi far perdere le sue tracce. Questo è quanto accaduto a un 33enne di Caltagirone. I familiari, preoccupati per le condizioni dell'uomo, avevano dato l'allarme a un poliziotto libero dal servizio, il quale si è messo subito alla ricerca del 33enne, diramando una nota a tutte le forze dell'ordine. Attivate le indagini, il giovane è stato ritrovato poco dopo in una zona isolata, all'interno del terreno, a torso nudo e al freddo sotto la pioggia battente.