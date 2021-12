Uno scontro tra due automobili si è verificato intorno alle 15.15 lungo via Tremestieri, arteria che collega i Comuni di Mascalucia e Tremestieri Etneo. L'impatto, per cause ancora da accertare, ha coinvolto una Renault Scenic e una Citroen C3 Aircross condotta da un 70enne. Secondo le prime informazioni i due guidatori non sono rimasti feriti in modo grave.