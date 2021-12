Un altro omicidio all'interno del carcere di Caltagirone . Dopo il caso di novembre, quando a perdere la vita fu Giuseppe Calcagno , un altro cadavere è stato trovato mercoledì scorso all'interno di una cella. La vittima si chiamava P.C . Dai rilievi effettuati dal medico legale è emerso che l'uomo è stato ucciso per strangolamento avvenuto almeno 48 ore prima. Per questo è stato arrestato il compagno di cella S.M. , l'uomo ha confessato la propria responsailità.

Un altro omicidio all'interno del carcere di Caltagirone. Dopo il caso di novembre, quando a perdere la vita fu Giuseppe Calcagno, un altro cadavere è stato trovato mercoledì scorso all'interno di una cella. La vittima si chiamava P.C. Dai rilievi effettuati dal medico legale è emerso che l'uomo è stato ucciso per strangolamento avvenuto almeno 48 ore prima. Per questo è stato arrestato il compagno di cella S.M., l'uomo ha confessato la propria responsailità.

A fine novembre un'altra morte sospetta è stata denunciata dalla familiare di un detenuto trovato morto, apparentemente per le cosneguenze di una caduta dal letto. La vittima, il 63enne Angelo Minnì, è arrivata in ospedale in coma e non ha più ripreso coscienza.