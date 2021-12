Da domani partirà il servizio di noleggio a pagamento dei monopattini elettrici . « Arriveranno prima di Natale » aveva promesso l'amministrazione comunale. E così è stato. Delle tre ditte incaricate di gestire il servizio - Lime , Dott ed Helbiz -, per il momento, solo quest'ultima ha annunciato la presentazione di una flotta di 333 monopattini elettrici che da domani sarà a disposizione di residenti e visitatori. Attraverso l'uso dell'app scaricabile gratuitamente, avranno la possibilità di usufruire del mezzo di micromobilità utile a percorre l'ultimo miglio. «Abbiamo stipulato la convenzione - fa sapere l'ufficio mobilità a MeridioNews -, adesso le ditte hanno 30 giorni di tempo per cominciare il servizio, ma per il momento solo due su tre hanno la Scia». Ovvero l'autorizzazione di inizio attività. Se, infatti, Helbiz ed Emtransit con la sigla Dott sono ai nastri di partenza , per Lime invece ci sarà ancora da attendere.

I monopattini elettrici saranno a disposizione di chiunque abbia installato sul proprio smartphone l'app della ditta. Per tutta la giornata di domani Helbiz sarà presente con un proprio infopoint in piazza Tricolore, sul lungomare di Catania, offrendo ai cittadini test drive gratuiti e informazioni per diffondere l'utilizzo responsabile dei propri mezzi.

«Siamo entusiasti di portare i nostri monopattini elettrici a Catania. Si tratta di mezzi sicuri, sostenibili, affidabili e convenienti», ha dichiarato Luca Santambrogio, country manager Italy di Helbiz. «L'esperienza di Helbiz si conferma una delle grandi direttrici d'innovazione per le amministrazioni pubbliche italiane - prosegue -, all'insegna della sicurezza e di numerosi programmi educativi rivolti alla popolazione in tema di micromobilità».

Il format comprende momenti teorici e test drive in totale sicurezza, ed è stato inserito sul sito del ministero dell'Istruzione per il suo ruolo fondamentale in tema di educazione civica e stradale. Per il noleggio, Helbiz adotta una tariffa di 1 euro per lo sblocco del mezzo e 0,20 centesimi al minuto o, in alternativa, un abbonamento mensile che si aggira sui 40 euro al mese.