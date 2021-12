Dopo quasi due anni di stop forzato , dovuto alle misure adottate per contenere la diffusione del Covid 19, la Brigata d’Arte Sicilia Teatro riprende il suo cammino e lo fa dal Metropolitan di Catania , dove domani andrà in scena My Fair Lady , per la regia di Gisella Calì . Un nuovo inizio per la storica compagnia di Belpasso guidata dal presidente Ottavio Sangani che, dopo lunghi mesi di lontananza dalle scene, vedrà la luce sotto le sfavillanti note del famoso musical. «My Fair Lady – ha dichiarato la regista Gisella Calì intervenuta sulle frequenze di Radio Fantastica del Gruppo Rmb – per me è la commedia perfetta dove le canzoni, il dialogo, la drammaturgia sono in un equilibrio eccezionale . È un lavoro che ha ben cento anni e che quindi potrebbe sembrare abbastanza datato, ma, lavorando sul testo insieme agli attori abbiamo ritrovato molte espressioni e affermazioni estremamente attuali. È un’opera che invita a riflettere sotto molti punti di vista».

Dopo quasi due anni di stop forzato, dovuto alle misure adottate per contenere la diffusione del Covid 19, la Brigata d’Arte Sicilia Teatro riprende il suo cammino e lo fa dal Metropolitan di Catania, dove domani andrà in scena My Fair Lady, per la regia di Gisella Calì. Un nuovo inizio per la storica compagnia di Belpasso guidata dal presidente Ottavio Sangani che, dopo lunghi mesi di lontananza dalle scene, vedrà la luce sotto le sfavillanti note del famoso musical. «My Fair Lady – ha dichiarato la regista Gisella Calì intervenuta sulle frequenze di Radio Fantastica del Gruppo Rmb – per me è la commedia perfetta dove le canzoni, il dialogo, la drammaturgia sono in un equilibrio eccezionale. È un lavoro che ha ben cento anni e che quindi potrebbe sembrare abbastanza datato, ma, lavorando sul testo insieme agli attori abbiamo ritrovato molte espressioni e affermazioni estremamente attuali. È un’opera che invita a riflettere sotto molti punti di vista».

My Fair Lady è un musical di Frederick Loewe, tratto dall'opera teatrale di George Bernard Shaw Pigmalione. Debuttò, diretto da Moss Hart, con costumi di Cecil Beaton e scene di Oliver Messel, a Broadway nel 1956 e fu un grande successo di critica e pubblico, tanto da restare in scena per oltre 2000 repliche. Personaggio principale della pièce è Eliza Doolittle, una povera fioraia, che, grazie al suo pigmalione, il professor Henry Higgins, riesce a diventare una donna dell’alta società. «La trasformazione di Eliza è sorprendente e spiazza tutti. Credo - ha concluso la regista - che possa essere considerata una Cenerentola senza tempo che, dopo una vita dura, riesce finalmente a brillare. In questa edizione abbiamo provato a far risaltare la bellezza del testo grazie anche a un cast veramente importante con attori che rivestono tutti i ruoli in maniera calzante. Gli spettatori si immergeranno al 100 per cento in questa bella favola fino a rimanerne totalmente assorbiti per due ore».

Sulla scena un numeroso cast composto da Ornella Brunetto, Emanuele Puglia, Aldo Toscano, Cosimo Coltraro, Claudia Bazzana, Ketty Governali, Bruno Gatto, Alessandro Chiaramonte, Lorenzo Cristofaro, Alex Caramma, Rosario Rizzo, Giorgio Terrana, Filomena Venturo, Federica Mauceri, Carlotta Di Bella, Ilenia Giuffrida e Francesca Mirone. Le scene sono di Susanna Messina, i costumi di Elisa Mercorillo e le coreografie di Federica Mauceri. La Vocal coach è Maria Carla Aldisio.