In giro con un'auto forse rubata e di certo con la targa contraffatta. Protagonista un pregiudicato che la notte scorsa è stato bloccato dopo un breve inseguimento a Librino. L'uomo, che si trovava in compagnia di altre persone, non si è fermato all'alt della polizia.

Una volta intercettato, è stato sottoposto a controlli, così come il mezzo. Quest'ultimo è risultato avere una targa uguale a quella di un mezzo di proprietà di una donna, che in passato aveva già sporto denuncia per una serie di multe ricevute per infrazioni commesse in zone da lei non frequentate.

L'automobile su cui viaggiava il pregiudicato è stata posta sotto sequestro, mentre l'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e riciclaggio.