Durante la notte e nelle prime ore del mattino, l'autostrada A19 Palermo-Catania è stata teatro d'incidenti. Il primo, avvenuto intorno alle 3 in zona Gelso Bianco, ha visto coinvolta un'automobile con tre persone a bordo. La macchina, per cause ancora di accertamento, si è andata a schiantare contro il guardrail. Per estrarre i passeggeri dal veicolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco: due i soggetti rimasti illesi, mentre uno è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 perché gravemente ferito, tuttavia quest'ultimo non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo circa tre ore, alle 6 di questa mattina, un camion, sempre sull'autostrada Palermo-Catania, è uscito fuori strada. Anche in quest'occasione le cause dell'incidente sono da chiarire, ma chi era a bordo del mezzo non avrebbe avuto particolari conseguenze. In entrambi i casi sono intervenuti la polizia stradale di Catenanuova e i vigli del fuoco del distaccamento Catania Sud.