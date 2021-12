« Ho sentito il rumore degli spari ma pensavo fossero dei botti , poi ho visto le luci dei lampeggianti dell'ambulanza e sono uscito al balcone. Solo in quel momento ho capito cosa fosse successo». Erano circa le 21,30 di ieri sera quando G iovanna Cantarero, 27 anni , è stata uccisa con diversi colpi di pistola nel rione Lineri, a Misterbianco. Questa mattina a terra, davanti il panificio in cui lavorava e che oggi è rimasto chiuso, rimangono i segni gialli dei rilievi effettuati dai carabinieri e la coperta termica con cui è stato coperto il corpo delle ragazza. Nel punto in cui è stata uccisa, stamattina, intorno alle 10,30, un ragazzo che non la conosceva si è fermato per depositare delle Stelle di Natale . La donna, conosciuta come Jenny, aveva appena terminato il turno di lavoro all'interno del panificio quando è stata colpita proprio davanti l'attività commerciale, mentre attraversava la strada.

«Ad attenderla in macchina - continua un residente a MeridioNews - c'erano la mamma e la figlia della 27enne». Proprio la parente sarebbe stata la prima a cercare di soccorrere Cantarero. Un tentativo rivelatosi però inutile a causa di un colpo che ha raggiunto la vittima alla testa. I carabinieri stanno lavorando senza sosta per capire chi è stato a sparare. Secondo quanto appreso da MeridioNews, i colpi sarebbero partiti da un mezzo a due ruote. Attualmente, il corpo della ragazza si trova all'obitorio del Policlinico di Catania. I militari stanno sentendo parenti e amici oltre a visionare le riprese delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, comprese quelle di alcune attività commerciali. In mattinata al civico 42 di via Alfredo Nobel si è fermato il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro: «Appena abbiamo saputo la notizia l'amministrazione ha deciso di sospendere le attività programmate per il Natale - ha dichiarato - Siamo accanto alla famiglia e alle forze dell'ordine su una vicenda ancora poco chiara. La vittima? Non la conoscevo».