«A distanza di qualche ora mi ritengo fortunato a poter raccontare questa storia. Perché se fossi passato un attimo prima, non so come sarebbe andata a finire». Andrea Fassari è ancora sconvolto mentre a MeridioNews racconta l'episodio che ieri avrebbe potuto costargli caro. Intorno alle 20 stava percorrendo l'autostrada A18 Messina-Catania quando, mentre si trovava subito dopo l o svincolo di Acireale , a pochi chilometri dall'Autogrill di Aci Sant'Antonio, un albero di grosse dimensioni ha ceduto, colpendo in pieno l'auto di Fassari, una Nissan Qashqai. «Tutto è avvenuto prima che si abbattesse il forte vento e il maltempo - spiega - Abbiamo visto l'albero cedere e crollarci addosso . La strada tra l'altro non era illuminata: noi eravamo sulla corsia di marcia. Poteva succedere il peggio: la mia macchina è andata completamente distrutta, noi fortunatamente siamo rimasti illesi».

«A distanza di qualche ora mi ritengo fortunato a poter raccontare questa storia. Perché se fossi passato un attimo prima, non so come sarebbe andata a finire». Andrea Fassari è ancora sconvolto mentre a MeridioNews racconta l'episodio che ieri avrebbe potuto costargli caro. Intorno alle 20 stava percorrendo l'autostrada A18 Messina-Catania quando, mentre si trovava subito dopo lo svincolo di Acireale, a pochi chilometri dall'Autogrill di Aci Sant'Antonio, un albero di grosse dimensioni ha ceduto, colpendo in pieno l'auto di Fassari, una Nissan Qashqai. «Tutto è avvenuto prima che si abbattesse il forte vento e il maltempo - spiega - Abbiamo visto l'albero cedere e crollarci addosso. La strada tra l'altro non era illuminata: noi eravamo sulla corsia di marcia. Poteva succedere il peggio: la mia macchina è andata completamente distrutta, noi fortunatamente siamo rimasti illesi».

Una volta sceso dall'auto, Fassari e ha contattato il pronto intervento. Nel frattempo, alcune auto che si trovavano incolonnate hanno avuto un tamponamento. «I ragazzi che erano dietro di noi si sono fermati e ci hanno chiesto come stessimo - continua - Loro hanno subito un lieve tamponamento: anche in questo caso niente di grave, perché tutti rispettavano le distanze. Io, però, ho dovuto frenare improvvisamente, ho fatto quello che ho potuto». Sul posto, oltre alla polizia stradale, è intervenuto il personale del Cas (Consorzio autostrade siciliane), ente su cui ricade la competenze del tratto.

«Non è la prima volta che sulla A18 capitano episodi simili - conclude Fassari - Il verde dovrebbe essere forse più curato. Si è sfiorata una tragedia. Adesso sporgerò una denuncia». Dagli uffici del Cas rispondono che il crollo dell'albero può essere dovuto alle condizioni meteo che in questi giorni condizionano la vegetazione a ridosso del recinto stradale. Tuttavia assicurano che il servizio di manutenzione del verde è costante e continuo. Contattati dal nostro giornale, invitano a sporgere denuncia per la richiesta di risarcimento, dato che per questo tipo di avvenimenti sono coperti da una polizza assicurativa.