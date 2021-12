Un uomo , di cui al momento non si conoscono le generalità, è indagato per il femminicidio di Giovanna Cantarero . La donna, 27 anni conosciuta come Jenny, è stata uccisa venerdì sera intorno alle 21.30 dopo essere uscita dal panificio dove lavorava, a Lineri frazione di Misterbianco. L'indagato al momento è irreperibile, secondo quanto si apprende dalla procura di Catania. Bisogna precisare però che il ricercato non è l'ex convivente della 27enne e padre della bambina che la coppia aveva avuto. La persona in questione avrebbe avuto una relazione definita « burrascosa » con la vittima.

Un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è indagato per il femminicidio di Giovanna Cantarero. La donna, 27 anni conosciuta come Jenny, è stata uccisa venerdì sera intorno alle 21.30 dopo essere uscita dal panificio dove lavorava, a Lineri frazione di Misterbianco. L'indagato al momento è irreperibile, secondo quanto si apprende dalla procura di Catania. Bisogna precisare però che il ricercato non è l'ex convivente della 27enne e padre della bambina che la coppia aveva avuto. La persona in questione avrebbe avuto una relazione definita «burrascosa» con la vittima.

I carabinieri da ore vagliavano diverse piste e a partire da ieri sera sono hanno iniziato a sentire parenti, amici e i genitori della ragazza. Acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Chi ha sparato, colpendo con un proiettile al volto la ragazza, avrebbe agito con il volto coperto e a bordo di un mezzo a due ruote. La prima persona a soccorrere la 27enne è stata un'amica e, subito dopo, la mamma. Quest'ultima, accompagnata dalla nipote, attendeva Cantarero in macchina all'esterno dell'attività commerciale che si trova all'angolo del civico 42 di via Alfredo Nobel.