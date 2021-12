Ci sarebbero dei dissapori tra vicini di casa mai chiariti alla base dell’accoltellamento, registratosi nella tarda mattinata di oggi, in una via del centro storico di Riposto . A essere coinvolti sono stati un commerciante di circa 50 anni e un uomo di 35 anni . I due avrebbero avuto un diverbio, poi trasformatosi in colluttazione. A sferrare il colpo è stato il più giovane. Il commerciante è rimasto ferito. Colpito, a quanto pare, anche il figlio , un giovane poco più che ventenne.

Ci sarebbero dei dissapori tra vicini di casa mai chiariti alla base dell’accoltellamento, registratosi nella tarda mattinata di oggi, in una via del centro storico di Riposto. A essere coinvolti sono stati un commerciante di circa 50 anni e un uomo di 35 anni. I due avrebbero avuto un diverbio, poi trasformatosi in colluttazione. A sferrare il colpo è stato il più giovane. Il commerciante è rimasto ferito. Colpito, a quanto pare, anche il figlio, un giovane poco più che ventenne.

Dopo l'aggressione, il 35enne si è rifugiato in casa. I carabinieri lo hanno raggiunto nell'abitazione e, dopo una breve trattativa, lo hanno convinto a consegnarsi senza opporre resistenza. L'uomo è indagato per lesioni personali. Per i due feriti sono state necessarie le cure dei medici dell'ospedale. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita.