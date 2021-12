Dopo il forte vento e la pioggia di sabato, il sole e poche nuvole hanno fatto da cornice alla terza edizione della Naturosa Catania marathon . Corsa podistica che si è svolta al lungomare della Playa. Nella gara principale, quattro giri per un totale di 42 chilometri e 195 metri, vince Giuseppe Privitera , atleta di Zafferana Etnea tesserato per la Monti Rossi Nicolosi . Per lui personale e tempo finale di due ore 36 minuti e 36 secondi. Battuto il favorito di giornata Lorenzo Lotti, vincitore delle prime due edizioni della manifestazione e detentore del record del percorso. L'atleta romagnolo è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio. Secondo e terzo posto per Sebastiano Foti (2h 41' 59 secondi) e Omar Morea (2h 49' 48 secondi).

Dopo il forte vento e la pioggia di sabato, il sole e poche nuvole hanno fatto da cornice alla terza edizione della Naturosa Catania marathon. Corsa podistica che si è svolta al lungomare della Playa. Nella gara principale, quattro giri per un totale di 42 chilometri e 195 metri, vince Giuseppe Privitera, atleta di Zafferana Etnea tesserato per la Monti Rossi Nicolosi. Per lui personale e tempo finale di due ore 36 minuti e 36 secondi. Battuto il favorito di giornata Lorenzo Lotti, vincitore delle prime due edizioni della manifestazione e detentore del record del percorso. L'atleta romagnolo è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio. Secondo e terzo posto per Sebastiano Foti (2h 41' 59 secondi) e Omar Morea (2h 49' 48 secondi).

Prima tra le donne l'abruzzese Cecilia Di Benedetto in 3 ore 27 minuti e 20 secondi. Seconda e terza piazza per Stefania Mittiga (3h 29' 10 secondi) e Mika Iwaguchi in 3 h 37 minuti e 21 secondi. Nell'ambito della stessa manifestazione si è svolta la mezza maratona, vinta da Alessandro Terranova in 1 ora 11 minuti e 6 secondi e da Nadine Luz Aguirre De La Cruz in 1 ora 20 minuti e 14 secondi. Nella gara da 10,58 chilometri primi Corrado Mortillaro e Alessia Roggiero.