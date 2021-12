Dalle 16.30 di oggi è in corso dal cratere di Sud-Est dell'Etna una debole attività stromboliana intra-craterica. Dalle 15.05 di oggi pomeriggio le telecamere mostrano l'apertura di una bocca effusiva alla base della parete occidentale della Valle del Bove - a una quota stimata tra i 2200 ed i 2100 metri di altitudine sul livello del mare - da cui emerge una piccola colata lavica. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, comunica che dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore vulcanico mostra un modesto trend in incremento, rimanendo entro l'intervallo dei valori medi-alti. Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è basso. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non registrano variazioni significative nell'arco della giornata. Nel frattempo un sopralluogo di personale Ingv è in corso di svolgimento.