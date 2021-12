Si è suicidato l'uomo che venerdì scorso ha ucciso la 27enne Giovanna Cantarero , detta Jenny. Il suo corpo, secondo quanto appreso da MeridioNews, è stato ritrovato nella periferia sud di Catania nella zona del villaggio Campo di Mare . A quanto pare il 30enne - il cui nominativo secondo quanto risulta al nostro giornale è Sebastiano Spampinato classe 1991, - si è sparato un colpo di pistola . Non è chiaro se con la stessa arma utilizzata contro la ragazza. Da subito dopo il delitto, gli inquirenti si sono messi sulle tracce dell'uomo - già vicino ad ambienti criminali , sposato e che lavorava in un centro scommesse a Gravina di Catania - ma senza risultati tanto che già da ieri si era fatta strada l'ipotesi di un gesto estremo .

Il femminicidio si è consumato quando la giovane aveva terminato il proprio turno di lavoro, all'interno del panificio al civico 42 di via Alfredo Nobel, nella frazione di Lineri a Misterbianco. L'assassino ha agito indossando un casco integrale e a bordo di una moto. Stando a quanto emerso finora, il 30enne prima di premere ripetutamente il grilletto, si sarebbe avvicinato alla vittima e l'avrebbe anche chiamata per nome. Subito dopo avere sparato, è fuggito ma è stato inquadrato dalla telecamera di sorveglianza di un'attività commerciale. Ieri pomeriggio si è svolta l'autopsia sul corpo della ragazza ma non c'è ancora una data per i funerali.