Si sta procedendo in contrada Parricchia, ad Adrano, alla demolizione di una costruzione abusiva su disposizione della procura distrettuale. L'immobile di due piani e circa 175 metri quadri, si trova in una zona soggetta a vincolo sismico e verrà interamente demolito. L’opera era stata realizzata in cemento armato senza alcun progetto e senza la direzione di un tecnico abilitato. Inoltre, non era stata effettuata la denuncia d’inizio dei lavori al Genio civile. L’immobile già nel 2008 era stato oggetto di provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Adrano. Sul posto, a garantire l’ordine pubblico, sono presenti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la guardia forestale. Incaricata della demolizione è una ditta confiscata alla mafia, che proseguirà con i lavori per i prossimi quattro giorni. Per garantire la messa in sicurezza delle operazioni sono intervenuti anche i tecnici dell’Enel.