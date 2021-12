La terza edizione del Radicepura Garden Festival , che ha esplorato un tema attuale e necessario come Giardini per il futuro, si conclude all'insegna della solidarietà. Domenica 19 dicembre nello splendido parco botanico di Radicepura è in programma un'intera giornata dedicata alla raccolta fondi a sostegno della Fondazione IEO – MONZINO ed in particolare dell’Unità di Imaging di Precisione e Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia guidata dal professore Giuseppe Petralia , esperto di imaging oncologico e oggi considerato pioniere dell’imaging funzionale all'interno dello IEO, vera eccellenza italiana in ambito oncologico.

La terza edizione del Radicepura Garden Festival, che ha esplorato un tema attuale e necessario come Giardini per il futuro, si conclude all'insegna della solidarietà. Domenica 19 dicembre nello splendido parco botanico di Radicepura è in programma un'intera giornata dedicata alla raccolta fondi a sostegno della Fondazione IEO – MONZINO ed in particolare dell’Unità di Imaging di Precisione e Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia guidata dal professore Giuseppe Petralia, esperto di imaging oncologico e oggi considerato pioniere dell’imaging funzionale all'interno dello IEO, vera eccellenza italiana in ambito oncologico.

Grazie alla preziosa ricerca svolta dall’unità dello IEO è possibile valutare in maniera più accurata la presenza di un tumore, la sua estensione e l’efficacia delle terapie somministrate, allo scopo di rendere personalizzata la cura oncologica, in relazione alle esigenze del singolo paziente. La giornata sarà anche occasione per ripercorrere questi sei mesi con il direttore artistico Antonio Perazzi e assegnare il premio Gardenia al giardino che meglio si è evoluto nei mesi del festival. Giardini forti, che si appropriano dei luoghi, che si assestano e durano nel tempo.

Tra i tanti progetti che riflettono sul giardino del futuro, la giuria ha scelto Giardino Lineare, della giovane paesaggista bergamasca Lucia Angelini. Il progetto si presenta come uno strumento possibile e attuabile di convivenza tra natura e città dove gli individui possono anche prendersi cura di un luogo verde condiviso. Il programma della giornata prevede, inoltre, una visita guidata alla mostra Appunti sul giardino: capperi, castagni, carrubi... di Renato Leotta e al Radice Garden Festival e delle attività per bambini. Il pranzo di beneficenza in favore della Fondazione IEO-MONZINO sarà curato dallo chef Seby Sorbello. Sarà possibile effettuare la donazione e prenotare il proprio posto o tavolo, tramite il canale Eventbrite.