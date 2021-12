Una teca in piazza Vincenzo Bellini con all'interno i resti della Quarto Savona 15, l’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone, fatta saltare in aria a Capaci il 23 maggio del 1992, resterà esposta fino a domani. L'inaugurazione, tenutasi lunedì scorso con l'eliminazione del tricolore che ricopriva la teca, ha scoperto l'autovettura all'interno della quale viaggiavano oltre al magistrato, anche la moglie Francesca Morvillo e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. «Tre vite, tre speranze, tre famiglie», ha sottolineato Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice che insieme agli agenti Vito Schifani e Rocco Dicillo persero la vita nella strage. Donna simbolo dell'iniziativa e presente all'inaugurazione insieme al sindaco di Catania Salvo Pogliese. «L'auto ha un valore fondamentale - ha proseguito Montinari - e dimostra che a distanza di 29 anni la Quarto Savona 15 continua a camminare, perché quel giorno a Capaci non li hanno fermati». Ma per Montinaro di fondamentale importanza è ricordare che «questi uomini hanno dato la loro vita per alzare la testa».