È di due feriti - una coppia di Paternò, 79 anni lui e 71 lei - il bilancio di un incidente stradale alquanto anomalo registratosi questa mattina, poco prima delle 11.30, in via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi. La strada che collega piazza Santa Barbara con la collina storica, nel cuore del centro cittadino. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro su cui sono a lavoro gli agenti della polizia municipale, i quali in queste ore hanno ascoltato coloro che avrebbero assistito all’incidente.

Da una prima sommaria ricostruzione fatta dalla locale polizia municipale, la coppia a bordo di una Lancia Y si sarebbe fermata lungo via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi, una strada con una pendenza molto elevata. In particolare l’auto, non appena la coppia è scesa, ha iniziato a muoversi verso piazza Santa Barbara. Il mezzo in movimento avrebbe investito la donna, mentre il 79enne avrebbe tentato ma inutilmente di arrestare la corsa dell’auto, finendo per essere trascinato dal mezzo.

L'automobile, dopo aver percorso una trentina di metri, si sarebbe fermata contro un palo della pubblica illuminazione, staccandolo quasi da terra. La vettura è salita sul marciapiede, fortunatamente in quel momento non transitava nessun pedone. Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno trasportato la donna al Policlinico di Catania e il marito al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò. Non si conoscono ancora le loro condizioni. Sul luogo dell’incidente anche personale del Comune per mettere in sicurezza il palo della pubblica illuminazione.