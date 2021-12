Animazione , giocoleria , laboratori creativi , musica , giochi e balli a tema natalizio. Sono queste alcune delle attività ideate e realizzate dai volontari per Per tutti…Un Natale al Centro - #VolontariXCatania . L'evento, che si terrà alla Villa Bellini (entrando dall'ingresso di piazza Roma) domenica 19 dicembre dalle 10 alle 12.30, nasce dalla collaborazione di una rete di associazioni di volontariato di Catania , sostenute dal Centro di servizio per il volontariato etneo , nell'ambito delle attività di animazione territoriale del Csve - inserite nel progetto T.O.P.Pa (Tavoli operativi povertà pandemiche) - ed è realizzato in sinergia con l’assessorato alle Politiche per la famiglia, del Comune di Catania .

Una mattinata ricca di attività pensate soprattutto con l'obiettivo di coinvolgere i bambini e gli adulti dei quartieri più periferici di Catania. I più piccoli saranno accompagnati e guidati per vivere l'atmosfera natalizia da protagonisti e per riappropriarsi così anche degli spazi del centro cittadino. L'hashtag scelto per la manifestazione è #VolontariXCatania per rimandare anche nella condivisione sui social al quotidiano impegno del volontariato sul territorio che - con l'occasione del Natale - permette di realizzare una piccola vetrina per le associazioni. Un giocoso momento di incontro e convivialità per mostrare a tutta la cittadinanza un modo per vivere il centro storico di Catania in maniera inclusiva e serena. Ma anche l'occasione per affrontare con impegno e creatività il problema di tutte le povertà - non ultima quella educativa - da sempre presente sul nostro territorio e che è stato aggravato con la pandemia.

Dal laboratorio creativo per la realizzazione di piccoli lavoretti di natale alla realizzazione di palloncini, dalla donazione di libri e fumetti alla dimostrazione di unità cinofile fino alla distribuzione di doni e dolciumi per le famiglie bisognose. Tante le attività di animazione e giocoleria durante la mattina nel corso della quale sarà presente anche un banchetto per la preparazione di patatine e cioccolata calda. Nella parrocchia San Giovanni Apostolo e in una postazione vicino all'ingresso della Villa Bellini è prevista anche la distribuzione di doni e pasti caldi alle famiglie bisognose.

Ecco l'elenco di tutti gli enti del terzo settore che hanno aderito all'iniziativa: C'era domani Librino, Caritas parrocchia Resurrezione del Signore, Catania sub, Centro Astalli, Clown senza frontiere, Club 27, Cooperativa Ri-mani, Coordinamento catanese di volontariato, Coordinamento Fir, Ekos Sicilia, Le Aristogatte, Lions club zona 13, Lions club zona 14, Magnavis, Manitese, Misericordia Librino, Nogra, Oratorio Giovanni Paolo II, Oratorio San Filippo Neri, Scout d'Europa, Stella danzante, Talitakum, Terra amica, Vides ginestra.