Un palo dell'illuminazione pubblica ha ceduto questa mattina in zona Reitana, ad Aci Catena, finendo a poca distanza da alcuni venditori di frutta. L'episodio è accaduto questa mattina, quando nella zona c'erano diverse persone. Le foto del palo, la cui base era malandata, sono finite su Facebook: « Ringrazio quale santo oggi ha guardato i miei cugini che si trovavano proprio sul punto in cui è caduto questo palo - scrive una donna - Non diamo colpa al vento perché come si vede nelle foto è più arrugginito del nostro sistema politico».

«Di recente abbiamo presentato un progetto da tre milioni di euro con i fondi Rigenera Italia, per passare all'illuminazione a led, inserire le colonnine per le auto elettriche e soprattutto cambiare i pali - dichiara a MeridioNews l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Aci Catena Giovanni Pulvirenti -. In questi anni è capitato che qualche palo abiia ceduto e lo abbiamo sostituito con fondi anche in emergenza. Purtroppo, tra le cose che non vanno che abbiamo ereditato, c'è anche una rete dell'illuminazione pubblica in pessime condizioni. Appena insediato, ho disposto un censimento per stabilire quali fossero i pali più critici e a rischio cedimento, ma il territorio è vasto e la situazione ereditata è difficilissima».