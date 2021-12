I carabinieri della squadra Lupi hanno svolto una serie di specifici servizi finalizzati al contrasto dello smercio di sostanze stupefacenti nel territorio cittadino. In tale contesto la loro attività info investigativa li ha indirizzati verso il quartiere San Cristoforo , nel cuore del centro storico catanese, dove in via Del Principe avevano ricevuto segnalazione di un’attività di spaccio.

In effetti, dopo un’accurata ricerca nei pressi di quell’edificio, i militari hanno potuto appurare la veridicità della notizia perché, nascoste nell’area di sicurezza del vano ascensore esistente sotto il livello di terra, hanno rinvenuto ben quattro confezioni di marijuana per un peso complessivo di circa quattro chilogrammi. I possessori sono tuttora in corso d’identificazione.