È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale , probabilmente autonomo , registratosi questa mattina, poco prima delle 5.30, lungo via Mongibello , nei pressi di contrada Porrazzo , la strada che collega Paternò con il centro abitato di Ragalna. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente su cui viaggiavano quattro giovani paternesi. Sull’incidente hanno avviato la ricostruzione i carabinieri di Paternò, i quali hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico. Da una prima ricostruzione fatta dai militari, l’auto su cui si trovavano i ragazzi, una Polo Volkswagen , sarebbe andata a sbattere contro il muretto che costeggia la strada. A seguito dell’impatto, piuttosto violento, l'auto è finita di traverso sulla strada.

Fortunatamente, in quel momento, nessun altro mezzo sopraggiungeva sulla corsia opposta di marcia a quella su cui transitava il mezzo incidentato. Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti, due ragazzi di 18 anni e uno di 19 anni nei vari ospedali della zona. Non si conoscono le loro condizioni, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. È rimasto illeso il quarto occupante del mezzo. Solo dopo diverse ore il traffico veicolare in via Mongibello è tornato regolare.