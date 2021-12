Il cadavere di una donna di 83 anni è stato ritrovato intorno alle 11 a Belpasso , all'interno di un appartamento in cui viveva con il figlio al primo piano del civico 88 della IV traversa , quasi all'angolo con la centrale via Roma. Il corpo dell'anziana sarebbe stato rinvenuto a letto e, a un primo esame della sezione scientifica dell'Arma, non riporterebbe segni di violenza. I militari, però, non escludono nessuna pista e la salma è stata portata all'istituto di medicina legale per effettuare l' a utopsia .

Secondo una prima ricostruzione, ad avvertire le forze dell'ordine sarebbero stati i vicini di casa della donna, che non la vedevano da giorni. Preoccupazione che troverebbe riscontro nell'informazione secondo cui i carabinieri avrebbero rivenuto il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Con un forte tanfo percepibile persino dalla strada, nel momento in cui sono state aperte le finestre dell'appartamento. Sul posto sono arrivati anche il medico legale e la magistrata incaricata del caso Valentina Botti.