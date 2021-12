I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania , hanno sottoposto a sequestro amministrativo presso due esercizi commerciali etnei, oltre cinque milioni di prodotti elettrici e di bigiotteria non sicuri . In una ditta di Grammichele , gestita da un cittadino di nazionalità cinese, sono stati recuperati poco più di 16mila articoli quali addobbi natalizi da interni ed esterni, luci led per autovetture nonché prodotti per la cura e l’asciugatura dei capelli quali phon e piastre elettriche, tutti non conformi alla normativa comunitaria.

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, hanno sottoposto a sequestro amministrativo presso due esercizi commerciali etnei, oltre cinque milioni di prodotti elettrici e di bigiotteria non sicuri. In una ditta di Grammichele, gestita da un cittadino di nazionalità cinese, sono stati recuperati poco più di 16mila articoli quali addobbi natalizi da interni ed esterni, luci led per autovetture nonché prodotti per la cura e l’asciugatura dei capelli quali phon e piastre elettriche, tutti non conformi alla normativa comunitaria.

In un altro intervento a Misterbianco, in un negozio gestito anch’esso da un imprenditore di nazionalità cinese, sono stati rinvenuti oltre cinque milioni di articoli di bigiotteria e accessori decorativi privi delle informazioni minime circa la composizione, la presenza di materiali pericolosi nonché le indicazioni in lingua italiana. Gli articoli avrebbero potuto causare danni alla salute degli ignari acquirenti atteso che non vi era neanche la garanzia di assenza di metalli pesanti potenzialmente pericolosi.