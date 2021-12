Sfugge all' alt della polizia e ad alta velocità sfreccia tra le vie piene di persone. È avvenuto ieri a Catania, dove un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo un inseguimento partito in via Plebiscito e finito in via Manzoni .

Dai controlli è emerso che il 44enne, pluripregiudicato, era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Gela. Per lui è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per il mancato rispetto della misura di prevenzione. Su disposizione del magistrato di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo con rito direttissimo.