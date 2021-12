Prosegue senza sosta lo sciopero delle dipendenti della Dts Dolciaria, storica azienda che ha dato lustro al cannolificio Pennisi di Belpasso. Da circa cinque giorni in via Alberto Ascari, sede della ditta, circa venti dipendenti, con striscioni e fischietti, stanno protestando davanti ai cancelli dell'azienda guidata da Stefano Pennisi. «Dopo giorni di protesta - lamenta una lavoratrice in protesta a MeridioNews - ci ha pagato solo il 60 per cento dello stipendio di ottobre». Il mese di novembre e la tredicesima, invece, rimangono ancora come arretrati. «Dopo cinque giorni ci aspettavamo un po' di più - dice la dipendente -, adesso continueremo il sit-in fino a quando non ci verrà corrisposto l'ammontare totale degli stipendi». Alla base della protesta ci sarebbero il mancato rispetto degli accordi con il sindacato Confsal e la troppa discrezionalità nella concessione delle ore di permesso «che - ha sottolineato la sigla sindacale al nostro giornale -, vengono concesse sempre ai soliti noti».