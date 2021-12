Il processo era stato fissato alle 11 di questa mattina ma è stato chiamato circa sessanta minuti dopo. Presente, come sempre, l'ex presidente Raffaele Lombardo, insieme al figlio ed ex deputato regionale Toti. Oggi era prevista la sentenza nel processo d'appello bis per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio aggravato, ma è slittata al prossimo anno. Al termine dell'udienza poche parole da parte di Lombardo: «Sto benissimo, questa è la situazione che vivo da 12 anni».