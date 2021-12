«Ci troviamo in piazza Majorana e come sempre è invivibile ». Poche parole quelle contenute in un video di segnalazione inviato a MeridioNews che testimonia lo stato di degrado e inciviltà di piazza Angelo Majorana , a pochi metri del centro storico. Una montagna di bottiglie di birra ammucchiate vicino a una panchina, cartoni , sacchi di plastica e secchi per materiale da pittura. Immondizia di tutti i generi. Il panorama, però, non rappresenta una novità per residenti e commercianti.

Già nel 2018, infatti, i titolari di alcune attività avevano lamentato l'incuria in cui è stata lasciata la piazza, sottolineando la scarsa capacità di gestione di un luogo di incontro pubblico tra la via Ventimiglia e via di Sangiuliano. Al centro delle polemiche erano finite l'ordinaria manutenzione e la mancata raccolta di rifiuti nel fine settimana. Nonostante l'intervento di riqualificazione del 2017, seguito dall'inaugurazione alla presenza dell'ex sindaco Enzo Bianco, dopo quattro anni, la piazza versa di nuovo nel degrado più totale.