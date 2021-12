Dopo l'approdo di Helbiz a Catania sbarcano anche Lime e Dott . Le tre ditte a cui l'amministrazione comunale ha concesso parte del suolo pubblico per avviare il servizio di noleggio a pagamento di circa mille monopattini elettrici distribuiti su tre ditte . Per il momento i mezzi di Lime - tariffa 0,18 centesimi al minuto - sono stati posizionati al lungomare di Ognina a ridosso della pista ciclabile all'altezza di piazza Nettuno, a piazza Europa e piazza Galatea . Appeso al manubrio del mezzo c'è un tagliando con impresso un qr code. Una volta scannerizzato si avrà diritto a tre corse di dieci minuti a titolo gratuito . Se Lime ha già avviato il servizio, Dott partirà oggi. Con una tariffa pari a 0,25 centesimi al minuto, che rispetto a quella palermitana aumenta di 0,10 centesimi. «Il mercato di Catania è diverso rispetto a quello del Capoluogo - spiega a MeridioNews l'ufficio stampa di Emtransit , la ditta proprietaria dei monopattini con la sigla Dott - perché siamo solo in tre». Una circostanza che, per le regole della concorrenza, porta le ditte ad adottare tariffe diverse con la possibilità di abbonamenti mensili e settimanali.

«Per il momento abbiamo pochi mezzi - prosegue la ditta -, il posizionamento avverrà gradualmente già dalla prossima settimana». I mezzi di EmTransit già disponibili si trovano nei quartieri di Borgo-Sanzio e San Berillo, ma anche davanti alla villa Bellini, all'ingresso di via Etnea. «In sostanza copriamo tutte le vie limitrofe al centro - prosegue l'addetto stampa dell'azienda -, ma il servizio si spinge oltre il centro città fino a Ognina e Picanello». Come per Lime, anche nelle intenzioni di Dott c'è quella di posizionare i monopattini al lungomare. «Questo contiamo di farlo, però, con l'arrivo dell'estate», precisa Dott. «Stando a quanto stabilito dalla convenzione - dice l'assessore alla mobilità Pippo Arcidiacono al nostro giornale - le postazioni dovrebbero essere uguali per tutti, anche se poi l'azienda si organizza come meglio crede». Al contempo nelle intenzioni dell'amministrazione c'è quella di ampliare le zone di prelievo.

«Sto aspettando che il presidente di Amts Giacomo Bellavia indichi altre 25 postazioni - spiega Arcidiacono - in modo tale che dal prossimo anno potremo distribuire monopattini ed e-bike Amigo in circa trenta piazze». I primi danni accompagnati da tentativi di furto subiti da Helbiz non starebbero frenando l'entusiasmo di ditte e istituzioni. «Dai dati che mi sono arrivati non solo stanno avendo successo - puntualizza Arcidiacono -, ma oggi gli atti vandalici sono in diminuzione perché hanno capito che nei fatti sono inutilizzabili se non con la procedura prevista e i trasgressori sono facilmente identificabili». Circostanza, quest'ultima, che sembrerebbe avvalorata dalle analisi preliminari svolte da Dott. «Non sono per nulla allarmanti», fanno sapere dall'ufficio stampa. Come per Lime, anche Dott in occasione del lancio ha attivato l’offerta CIAOCATANIA rivolta a tutti i nuovi utenti, che inserendo il codice sconto nella sezione, potranno effettuare una prima corsa di 20 minuti gratuitamente.