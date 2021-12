Non ci sarebbero feriti nel tamponamento avvenuto in via Cristoforo Colombo, ad Acireale, poco prima di oltrepassare i caselli per imboccare l'autostrada verso Catania e Messina. Sono tre i veicoli coinvolti: si tratta di una Polo Wolkswagen nera , una Bmw X1 blu e un furgoncino bianco Fiat Doblò . Quest'ultimo, probabilmente a seguito dell'urto, è finito in direzione contraria al senso di marcia . «Ci hanno avvisato i carabinieri - spiega la polizia locale di Acireale a MeridioNews -, abbiamo appena mandato una pattuglia, ma non si registrano morti e feriti ».

Non ci sarebbero feriti nel tamponamento avvenuto in via Cristoforo Colombo, ad Acireale, poco prima di oltrepassare i caselli per imboccare l'autostrada verso Catania e Messina. Sono tre i veicoli coinvolti: si tratta di una Polo Wolkswagen nera, una Bmw X1 blu e un furgoncino bianco Fiat Doblò. Quest'ultimo, probabilmente a seguito dell'urto, è finito in direzione contraria al senso di marcia. «Ci hanno avvisato i carabinieri - spiega la polizia locale di Acireale a MeridioNews -, abbiamo appena mandato una pattuglia, ma non si registrano morti e feriti».

Intanto il traffico è in tilt: a causa delle lunghe code e dei rallentamenti, complici i resti di carrozzeria sulla carreggiata, si viaggia a passa d'uomo. L'incidente, come detto, è avvenuto a pochi metri dall'imbocco autostradale. Un punto in cui, per ovviare ai frequenti ingorghi veicolari, si pensa alla realizzazione di una rotonda. Il progetto è stato annunciato insieme alle due corsie dei caselli.