A Catania prosegue la vaccinazione anticovid per i bambini tra 5 e 11 anni. Nell'hub vaccinale del Policlinico Rodolico-San Marco di via Santa Sofia, a una settimana dall'avvio della campagna vaccinale rivolta ai più piccoli, sono stati già 120. Secondo i dati dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania «in questo momento si trova in terapia intensiva oltre il 90 per cento di persone non vaccinate. Il restante ha solo una dose. E vi è un solo caso di ricoverato con ciclo vaccinale completo, ma già con patologie importanti», afferma il commissario Covid per la provincia di Catania Pino Liberti.