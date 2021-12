Dalle 21.34 di ieri sera alle 7.29 di questa mattina sono state 19 le scosse di terremoto che hanno avuto come epicentro il territorio di Motta Sant'Anastasia , in provincia di Catania. Uno sciame sismico composto anche da scosse che hanno avuto una intensità lieve (di poco superiore a due), mentre la più forte è stata registrata alle 22.33 con una magnitudo di 4.3 ed è stata avvertita non solo dalla popolazione etnea ma anche da altra parti della Sicilia, dal Siracusano al Ragusano e anche dall' Ennese al Messinese .

«Non è stata l'Etna a generare questi terremoti - spiega a MeridioNews il ricercatore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania Eugenio Privitera - ma il contesto tettonico regionale e, quindi, la spinta che l'Africa esercita sull'Europa. Ovviamente - aggiunge - non è che le cose siano divise a compartimenti stagno con una barriera che impedisce ai terremoti di dialogare con l'Etna». Insomma, i fenomeni in quest'area sono sempre collegati, c'è una relazione tra quanto avviene in profondità e il vulcano. «Questo non significa, però - ci tiene a sottolineare Privitera - che adesso ci sarà un'eruzione».

Sui social molti hanno ricordato che anche l'anno scorso in questi stessi giorni pre-natalizi c'erano state diverse scosse, oltre a menzionare il terremoto di Santo Stefano di magnitudo 4.8 con epicentro nel Comune di Viagrande e che aveva causato i danni maggiori in tre frazioni del territorio etneo: Fleri (Zafferana Etnea), Santa Maria La Stella (Aci Sant'Antonio) e Pennisi (Acireale). «Non esiste una stagionalità nei terremoti - spiega il ricercatore dell'Ingv - Sono processi che si sviluppano nell'arco di milioni di anni, solo che per noi uomini è più semplice ricordare quelli legati anche ad altro, che può essere il periodo delle festività natalizie e o anche un fenomeno atmosferico importante. Altro mito da sfatare è che i terremoti siano legati alle temperature calde», conclude Privitera.