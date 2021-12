Maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Sono le accuse rivolte dalla procura distrettuale di Catania a un 27enne di Aci Sant'Antonio. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Termini Imerese. Le indagini hanno fatto luce sulle violenze di cui si sarebbe reso protagonista negli ultimi anni sia nei confronti della madre che dalla compagna.

L'uomo, che nel 2010 aveva subito un grave incidente stradale a cui era seguito un importante risarcimento da parte dell'assicurazione, sarebbe entrato in contrasto con i familiari per l'utilizzo fatto della somma ricevuta. Soldi dilapidati tra prestiti e gioco d'azzardo. Agli inviti alla moderazione e a farsi seguire da uno psicologo, il 27enne avrebbe reagito con minacce e aggressioni. In un caso, lo scorso ottobre, si sarebbe scagliato contro la madre colpendola ripetutamente al volto e causandole la frattura del setto nasale e un trauma cranico.