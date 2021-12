Sigilli allo zucco ad Aci Catena. Il ceppo natalizio questa sera non sarà acceso, nonostante la promessa dell'amministrazione che nei giorni scorsi aveva assicurato che la tradizione della sera della vigilia di Natale sarebbe stata rispettata. Attorno alla catasta di legna questa mattina è stato posto un nastro bianco e rosso.

«Il sindaco Nello Oliveri, preso atto dell’indicazione fornita dagli uffici provinciali di polizia, ha annullato l’accensione dei ceppi a S.Nicolò, Aci S.Filippo e Aci Catena centro», si legge in una nota dell'amministrazione. All'origine della decisione ci sono inevitabilmente anche le novità introdotte dal decreto Festività che ha posto il divieto di qualsiasi manifestazione di piazza. L'accensione dei ceppi, ogni anno, riunisce un folto numero di cittadini.

In altri comuni del comprensorio, come Acireale, l'annullamento del tradizionale rito era stato già annunciato nei giorni scorsi dall'amministrazione. Anche in quel caso all'origine della decisione la preoccupazione per la diffusione della variante Omicron.