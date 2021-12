Festività natalizie in zona arancione per il comune di Gravina di Catania. L'ordinanza è stata firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Dasoe. La restrizione, che sarà in vigore dal 27 dicembre al 5 gennaio, prevede che per accedere ai negozi nei giorni prefestivi e festivi - a eccezione di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi - si dovrà esibire il green pass rafforzato. Lo stesso per quanto concerne le attività sportive di contatto al chiuso e all'aperto e per l'accesso agli spogliatoi.