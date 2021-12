I carabinieri della stazione di Riposto , in esecuzione di un’ordinanza revoca della misura cautelare dell’obbligo di dimora e di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dalla corte di Appello di Catania, hanno arrestato un 24enne del posto .

Il giovane, arrestato in precedenza per avere preso parte ad una lite in un bar di Riposto, era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, contravvenendo però più volte al divieto impostogli. Tali violazioni hanno determinato l’aggravamento della misura a seguito del quale il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.