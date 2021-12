Una violento impatto che ha coinvolto tre automobili e una persona deceduta. Questo il tragico bilancio dell'incidente che è avvenuto intorno alle ore 12 di oggi in via Nazionale, tratto della strada statale 114, nel territorio di Aci Castello, poco prima di imboccare la rotonda dell'ospedale Cannizzaro. Non si conosco le condizioni delle persone che stavano all'interno delle altre automobili. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.