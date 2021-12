Nell'ambito dei controlli volti a contenere la diffusione del Covid-19, i carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno sanzionato due clienti di un bar di Bronte che, sprovvisti di Green pass, stavano consumando al tavolo all’interno del locale. Mentre, sempre durante i controlli per verificare il rispetto delle misure anticovid, il pizzaiolo di un ristorante di Randazzo è stato sorpreso mentre manipolava le preparazioni degli alimenti.

In entrambi i casi sono stati sanzionati anche i rispettivi titolari dei due esercizi commerciali per l’omesso controllo. In queste ore i controlli in provincia di Catania hanno riguardato complessivamente 103 attività commerciali e 383 persone.