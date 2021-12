Sono 558 i migranti salvati in mare che si trovano sulla nave Geo Barents di Medici senza frontiere. L'imbarcazione si trova al momento al largo del porto di Catania, in attesa di indicazioni per lo sbarco. A bordo sono tante le persone in condizioni di salute non buone. «Tutti hanno bisogno di cure immediate» , è l'appello che arriva dagli attivisti.

In questo momento al largo della Sicilia c'è anche la Sea Watch, nave di un'altra organizzazione non governativa che ha salvato nel Mediterraneo 446 persone. I migranti si sono messi in mare partendo dalla Libia. L'ultimo salvataggio ha riguardato 96 persone che si trovavano su un gommone che imbarcava acqua. A bordo anche una donna al nono mese di gravidanza.