Alla vista degli agenti, si è barricato in casa chiudendo la porta blindata a sua volta protetta da un cancello in ferro con catenaccio in acciaio . È accaduto nel quartiere di San Leone, a Catania. L'uomo si trovava nell'abitazione di un pluripregiudicato a cui doveva essere notificata la misura della libertà vigilata.

La polizia, a quel punto, ha deciso di procedere con una perquisizione domiciliaria che però è stata rallentata dalla presenza delle barriere di un rottweiler di grossa taglia. Per scardinare il cancello sono arrivati i vigili del fuoco. La perquisizione ha portato alla scoperta di una somma di denaro in contanti il cui possesso è stato ritenuto ingiustificato e di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e furto di energia.