Nuovo furto di catalizzatori a Catania. In questo caso due uomini hanno portato via il pezzo da un'autovettura parcheggiata in via Antonello da Messina. La polizia è intervenuta la notte tra il 25 e il 26 dicembre, bloccando i due ladri.

All'interno dell'auto in cui si trovavano sono state trovate anche due autoradio ritenute rubate. Ciò ha fatto scattare la denuncia per ricettazione per il proprietario del veicolo. Posti agli arresti domiciliari, saranno entrambi giudicati con rito direttissimo.