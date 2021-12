Controlli a tappeto durante le festività natalizie. Nei giorn i tra il 24 e il 26 dicembre i carabinieri hanno ispezionato diverse attività ed effettuato controlli in strada per verificare il possesso del Green pass da parte di avventori ed esercenti e l'utilizzo della mascherina.

Sono state controllate 36 attività commerciali e 127 persone, di questi 11 clienti di una pizzeria di via Nazionale, ad Aci Castello e di un internet point di via Tupparello, ad Acireale, sono risultati sprovvisti della certificazione verde necessaria per poter frequentare quei luoghi. All'interno dell'internet point sono state anche sanzionate due persone che erano prive di mascherina. Analogamente, anche i due rispettivi titolari degli esercizi pubblici sono stati sanzionati per l’omesso controllo dei requisiti richiesti ai loro avventori.