Un focolaio di Covid-19 dietro una festa organizzata a ridosso di Natale . Sotto la lente d'ingrandimento gli studenti del liceo scientifico Giovanni Verga di Adrano che hanno partecipato, giovedì scorso, a una evento che si è tenuto in una discoteca di Catania. A prendervi parte studenti non solo di Adrano, ma anche di Biancavilla e Santa Maria di Licodia . Il numero dei giovani positivi al Covid in queste ore sta aumentando come conferma il sindaco biancavillese Antonio Bonanno : «Sono tanti gli studenti infetti - spiega - e questo costringe i diretti interessati e le loro famiglie a blindarsi in casa e sottoporsi alla quarantena. I dati ci arrivano dalle due farmacie della nostra città dove vengono effettuati i tamponi. Mi dicono che fino adesso sarebbero stati riscontrati circa 50 casi in ogni farmacia ».

Il presidio di Adrano del distretto sanitario sta monitorando la situazione con l'obiettivo di tracciare i contagi tra gli studenti. L'istituto scolastico non si è occupato dell’organizzazione della festa, compito, quest'ultimo, che solitamente riservato agli studenti più anziani. «La scelta scriteriata di organizzare un maxi-assembramento danzante penalizza quanti osservano con scrupolo le regole sanitarie - prosegue il sindaco - Mette, inoltre, in difficoltà le strutture sanitarie nei casi che possono rivelarsi più gravi. Il mio timore è che la situazione sia stata sottovalutata. Alla fine della settimana avremmo un’idea ben chiara delle conseguenze di questa festa»

Ma la festa dei liceali dello scientifico non è la sola prevista in questi giorni. C'è pure la festa degli alunni dell'istituto di ragioneria e geometra Pietro Branchina, sempre di Adrano. L'evento sempre in un locale al chiuso sarebbe in programma per oggi, 29 dicembre, ma dopo quello che successo potrebbe essere annullato. «Da una parte siamo tutti impegnati a spingere sulla terza dose di vaccino e convincere gli indecisi a sottoporsi alla profilassi anti-virus - conclude Bonanno - dall’altra registriamo comportamenti pericolosi per la salute propria e altrui messi in atto da centinaia di giovani». Ad Adrano gli attuali positivi, dati aggiornati a 48 ore addietro, sono 352, a Biancavilla 106 e a Santa Maria di Licodia 25. Si teme adesso una rapida crescita.